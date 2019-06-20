2019-06-20T06:43:43+03:00
Общество

Министр транспорта Удмуртии: каждое десятое ДТП в республике совершается пьяными водителями

Алексей Горбачев прокомментировал ужесточение наказания за пьяные аварии
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В понедельник, 17 июня, Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за ДТП, если оно произошло по вине пьяного водителя. В частности, если причинён тяжкий вред здоровью, то виновнику грозит лишение свободы от 3 до 7 лет. Если есть погибший – от 5 до 12 лет. Если скончалось двое и более лиц – от 8 до 15 лет.

- Закон очень своевременный. Перед нами стоит очень серьезная задача – снижение количества погибших на дорогах за 6 лет с 13 до 4 человек. Между тем, каждое десятое ДТП в Удмуртии совершается по вине нетрезвых водителей. По данным ГИБДД только за прошлый год в Удмуртии в «пьяных» ДТП погиб 51 человек, 289 получили ранения. Ужесточение закона должно заставить людей лишний раз задуматься: выпил – за руль не садись, - прокомментировал руководитель регионального проекта «Безопасность дорожного движения» министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев.

Конечно, принятие закона само по себе не решит проблему, считает министр. Необходимо вести и пропаганду законопослушного поведения на дороге, прививать культуру трезвого вождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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