2019-06-20T07:43:02+03:00
Общество

Нашли нарушения в нанесении разметки в Ижевске

Теперь подрядчик будет переделывать ее за свой счет
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В среду, 19 июня, представители администрации Ижевска, «Управтодора» и общественной организации проверили как в столице Удмуртии наносят разметку. По данным властей, на данный момент на 100% нанесли бело-желтые полосы на пешеходные переходы и на 90% стоп-линии. Отметим, что пока исключаются те участки, где сейчас идет ремонт.

- К работе подрядных организаций есть замечания. Проверка качества разметки показывает, что часть участков не соответствует нормативным параметрам. При выявлении недостатков в адрес подрядчика направляются требования об их устранении в рамках гарантийных обязательств, - сообщил заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников.

В этом году еще проведут эксперимент – нанесут разметку из термопластика на двух пешеходных переходах и двойную сплошную на улице Пушкинская.

- Если износостойкость пластиковой разметки на дорогах Ижевска подтвердится, то муниципалитетом может быть принято решение о ее применении в следующем году, - говорят в пресс-службе администрации.

Кстати, гарантийный срок разметки из краски – три месяца. Из термопластика - 1 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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