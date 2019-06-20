Нашли нарушения в нанесении разметки в Ижевске
В среду, 19 июня, представители администрации Ижевска, «Управтодора» и общественной организации проверили как в столице Удмуртии наносят разметку. По данным властей, на данный момент на 100% нанесли бело-желтые полосы на пешеходные переходы и на 90% стоп-линии. Отметим, что пока исключаются те участки, где сейчас идет ремонт.
- К работе подрядных организаций есть замечания. Проверка качества разметки показывает, что часть участков не соответствует нормативным параметрам. При выявлении недостатков в адрес подрядчика направляются требования об их устранении в рамках гарантийных обязательств, - сообщил заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников.
В этом году еще проведут эксперимент – нанесут разметку из термопластика на двух пешеходных переходах и двойную сплошную на улице Пушкинская.
- Если износостойкость пластиковой разметки на дорогах Ижевска подтвердится, то муниципалитетом может быть принято решение о ее применении в следующем году, - говорят в пресс-службе администрации.
Кстати, гарантийный срок разметки из краски – три месяца. Из термопластика - 1 год.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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