«Жадина-говядина»: как жители Удмуртии продолжают фразу

СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-20T08:00:28+03:00

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Специалисты компании «Яндекс» решили узнать как жители России оканчивают знаменитую фразу «Жадина-говядина».

- Все помнят детскую дразнилку про «жадину-говядину»? Мы проверили по запросам в Поиске Яндекса, как эту фразу продолжают в разных регионах России, - говорится в телеграм-канале компании.

Итак, большая часть страны использует окончание «соленый огурец». Жители Московской области (единственные в России) придумали другой конец – «турецкий барабан». А вот население 14 субъектов, в том числе Удмуртии, не уходят от традиционного «(большая, пустая) шоколадина».

- Жадина — говядина — соленый огурец — по полу валяется — никто его не ест, - пишут пользователи социальной сети «Фейсбук» и уверяют, что именно так говорят в Вологодской области.

Кстати, есть даже мнение, что о том, где прошло детство человека, легко понять по тому, как он продолжит известную всем дразнилку.

Фото: Яндекс

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ИСТОЧНИК KP.RU