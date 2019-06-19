2019-06-19T15:50:07+03:00
Общество

Посетители зоопарка Удмуртии засняли на видео модницу орангутана

Она примеряла головные уборы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/izhevsk118Фото: vk.com/izhevsk118
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В зоопарке Удмуртии камера посетителей поймала момент, как орангутан Лола примеряла на себя головные уборы.

На видео животное сидит в одном наряде, а позже, вероятно, из-за того, что ей не понравился образ, сменила его.

Кстати, как сообщает пресс-служба зоопарка, не так давно орангутаны Рон, Лола и их подружка Бетта впервые вышли в летний вольер. Первые 10 минут Лола рвала одуванчики, Рон следил за своей возлюбленной, а Бетта, как человек паук, ловко прыгала по потолку. Затем все дружно начали осматривать новые игровые зоны и лежаки.

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Орангутан Лола примеряет наряды .

ИСТОЧНИК KP.RU

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