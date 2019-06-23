В сети впервые появилось полное видео показательного номера чемпионки мира из Ижевска Алины Загитовой
Фанатам фигуристки из Ижевска Алины Загитовой неделю пришлось ждать премьеры показательного выступления под композицию Bad Guy Билли Айлиш. Однако вчера, 22 июня, оно появилось в сети.
Алина предстает перед аудиторией японского шоу Fantasy on Ice в образе дерзкой девчонки – на фигуристку надеты красный короткий топ и черные длинные брюки, а ее голову украсили два пучка. Показательную программу ставил Даниил Глейхенгауз – хореограф из команды Этери Тутберидзе.
Однако мнения по поводу нового номера Загитовой разделились. .
- Понравился номер. Просто сыроват, не накатан, мне кажется, - поделилась Елена Попова.
- Пока не зашло, но радует новое вращение. Интеоесно,было оно у Алины в арсенале, или недавно разучила? – задалась вопросом Нурия Закирова.
- Все как всегда в начале сезона: номер - отстой, Алина - никакая, Даниил спекся и более ни на что приличное неспособен, отовсюду - вселенский похоронный вой. И все так же будет как всегда - в разгар сезона: показалка Bad Guy - блестящий номер, Алина - прима, а Глейхенгауз - гений. И - море радости и восторга, - поддержал Алину Анатолий Коршунов.
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Показательная программа нового сезона чемпионки мира по фигурному катанию из Ижевска Алины Загитовой.#АлинаЗагитова #краснаябалерина #badguy
ИСТОЧНИК KP.RU
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