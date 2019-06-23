В сети впервые появилось полное видео показательного номера чемпионки мира из Ижевска Алины Загитовой

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-23T09:16:54+03:00

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Фанатам фигуристки из Ижевска Алины Загитовой неделю пришлось ждать премьеры показательного выступления под композицию Bad Guy Билли Айлиш. Однако вчера, 22 июня, оно появилось в сети.

Алина предстает перед аудиторией японского шоу Fantasy on Ice в образе дерзкой девчонки – на фигуристку надеты красный короткий топ и черные длинные брюки, а ее голову украсили два пучка. Показательную программу ставил Даниил Глейхенгауз – хореограф из команды Этери Тутберидзе.

Однако мнения по поводу нового номера Загитовой разделились. .

- Понравился номер. Просто сыроват, не накатан, мне кажется, - поделилась Елена Попова.

- Пока не зашло, но радует новое вращение. Интеоесно,было оно у Алины в арсенале, или недавно разучила? – задалась вопросом Нурия Закирова.

- Все как всегда в начале сезона: номер - отстой, Алина - никакая, Даниил спекся и более ни на что приличное неспособен, отовсюду - вселенский похоронный вой. И все так же будет как всегда - в разгар сезона: показалка Bad Guy - блестящий номер, Алина - прима, а Глейхенгауз - гений. И - море радости и восторга, - поддержал Алину Анатолий Коршунов.

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Показательная программа нового сезона чемпионки мира по фигурному катанию из Ижевска Алины Загитовой.#АлинаЗагитова #краснаябалерина #badguy

ИСТОЧНИК KP.RU