2019-06-23T10:01:25+03:00
Здоровье

Сколько жителей Удмуртии заболели корью с начала года?

Роспоребнадзор призывает всех граждан привиться против заболевания
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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В Удмуртии с начала 2018 года зарегистрировано 10 случаев заболевания корью. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

В ведомстве отметили, что данная цифра превышает показатели прошлого года. В 2018 году корью заболели 7 жителей региона.

Напомним, что в Удмуртии сейчас проходит подчищающая иммунизация против заболевания. На данный момент прививки поставили более 4000 человек. Вакцинация по месту жительства проходит бесплатно. Роспотребнадзор призывает граждан поставить прививку против кори. Это единственный способ уберечь себя от болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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