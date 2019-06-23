Поисково-спасательная служба Удмуртии нашла группу затерявшихся при сплаве туристов
В эти выходные сплав группы туристов по р.Сива в Удмуртии мог закончиться трагедией, если бы не грамотная работа поисково-спасательной службы.
12 человек, 6 из которых были дети, отправились в путешествие, не зарегистрировав свой маршрут. Группа была плохо подготовлена и оснащена. Вскоре после начала сплава, туристы перестали ориентироваться и обратились в поисково-спасательную службу Удмуртии.
- Спасатели ПСО#3 г.Воткинска,со слов пострадавших определили их местоположение и приступили к поиску. Найдя всю группу невредимыми, спасатели транспортировали туристов в город, от медицинской помощи отказались, - сообщается на официальной странице ведомства в Инстаграм. ГУ УР "ПСС УР" напоминает, что все туристические маршруты должны быть зарегистрированы. Заявку необходимо отправить на почту pressapss@yandex.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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