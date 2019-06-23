Почти 11 тысяч жителей Удмуртии пострадало от укусов клещей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-23T14:05:19+03:00

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В Удмуртии с начала эпидсезона зафиксировано почти 11 тысяч случаев укусов клещей. Наибольшее количество пострадавших сконцентрировано в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В результате лабораторных исследований на наличие возбудителя клещевого энцефалита из 7217 особей заражены оказались 354. На боррелиоз проверили 5475 клещей. Опасный вирус был обнаружен у 2405.

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ИСТОЧНИК KP.RU