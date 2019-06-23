Почти 11 тысяч жителей Удмуртии пострадало от укусов клещей
Наибольшее количество пострадавших замечено в Ижевске
ФОТО: Pixabay
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В Удмуртии с начала эпидсезона зафиксировано почти 11 тысяч случаев укусов клещей. Наибольшее количество пострадавших сконцентрировано в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
В результате лабораторных исследований на наличие возбудителя клещевого энцефалита из 7217 особей заражены оказались 354. На боррелиоз проверили 5475 клещей. Опасный вирус был обнаружен у 2405.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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