2019-06-23T14:56:58+03:00
Общество

В Ижевске загорелась квартира

На данный момент пожар удалось локализовать [видео]
Анастасия Волкова
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23 июня около 14:30 ижевчане поделились информацией в соцсетях о том, что по адресу ул. Клубная 74/7 загорелась квартира.

- Горит кухня, - сообщил Михаил Жуков и выложил видеозапись, подтверждающую возгорание.

В главном управлении МЧС по Удмуртии прокомментировали ситуацию.

- Сообщение о пожаре поступило в 14:19. В 14:24 на место возгорания прибыло 8 единиц техники. Пожар удалось локализовать. В результате происшествия пострадал 1 человек.

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В Ижевске загорелась квартира. Видео: Михаил Жуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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