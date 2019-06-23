В Ижевске загорелась квартира
23 июня около 14:30 ижевчане поделились информацией в соцсетях о том, что по адресу ул. Клубная 74/7 загорелась квартира.
- Горит кухня, - сообщил Михаил Жуков и выложил видеозапись, подтверждающую возгорание.
В главном управлении МЧС по Удмуртии прокомментировали ситуацию.
- Сообщение о пожаре поступило в 14:19. В 14:24 на место возгорания прибыло 8 единиц техники. Пожар удалось локализовать. В результате происшествия пострадал 1 человек.
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В Ижевске загорелась квартира. Видео: Михаил Жуков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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