В Удмуртии открыли памятник воинам Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-23T15:13:37+03:00

Мемориал посвящен не только погибшим воинам, но и исчезнувшим деревням

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В д.Байкузино Завьяловского района Удмуртии появился памятник воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба госсовета Удмуртии.

Мемориал посвящен не только погибшим на фронте землякам, но и исчезнувшим деревням Симанки, Штурм, Никольское, Мурзенки: налпись об этом гласит на обратной стороне обелиска. Инициатором создания памятника выступил местный житель Михаил Лебедев.

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ИСТОЧНИК KP.RU