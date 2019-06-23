В Удмуртии открыли памятник воинам Великой Отечественной войны
Мемориал посвящен не только погибшим воинам, но и исчезнувшим деревням
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
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В д.Байкузино Завьяловского района Удмуртии появился памятник воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба госсовета Удмуртии.
Мемориал посвящен не только погибшим на фронте землякам, но и исчезнувшим деревням Симанки, Штурм, Никольское, Мурзенки: налпись об этом гласит на обратной стороне обелиска. Инициатором создания памятника выступил местный житель Михаил Лебедев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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