2019-06-23T15:28:17+03:00
Общество

«Нет» одноразовой посуде: в Удмуртии пройдет первый экологический этнофестиваль

На мероприятии будет запрещена продажа еды в пластиковой посуде и организован раздельный сбор мусора
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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12 и 13 июля в усадьбе Тол Бабая в Удмуртии пройдет первый экологический энофестиваль «ТабаньФест». Несмотря на большое количество гостей праздника, организаторы запретили продажу уличной еды в пластиковой посуде.

Кроме того, посетители приобщатся к раздельному сбору мусора. На территории усадьбы будут расставлены специальные контейнеры, куда можно сдать бумагу, пластик, стекло и металл. В этом помогут волонтеры.

На мероприятии будут работать десятки развлекательных площадок. А 13 июля в гости к Тол Бабаю приедет Гарик Burito.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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