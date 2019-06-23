«Нет» одноразовой посуде: в Удмуртии пройдет первый экологический этнофестиваль

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-23T15:28:17+03:00

На мероприятии будет запрещена продажа еды в пластиковой посуде и организован раздельный сбор мусора

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12 и 13 июля в усадьбе Тол Бабая в Удмуртии пройдет первый экологический энофестиваль «ТабаньФест». Несмотря на большое количество гостей праздника, организаторы запретили продажу уличной еды в пластиковой посуде.

Кроме того, посетители приобщатся к раздельному сбору мусора. На территории усадьбы будут расставлены специальные контейнеры, куда можно сдать бумагу, пластик, стекло и металл. В этом помогут волонтеры.

На мероприятии будут работать десятки развлекательных площадок. А 13 июля в гости к Тол Бабаю приедет Гарик Burito.

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ИСТОЧНИК KP.RU