Фигуристка из Ижевска Алина Загитова станцевала с Евгением Плющенко на шоу в Японии

СЕГОДНЯ 06:15 2019-06-24T06:15:22+03:00

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Алина Загитова сейчас выступает на шоу Fantasy on ice в Японии. Фигуристка исполнила номер с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Затем девушка упала с лутца, но потом реабилитировалась. Алину поддержал аплодисментами фигурист из Японии Юдзуру Ханю.

Напомним, ранее разгорелось целых два скандала вокруг нового показательного номера Алины Загитовой под песню Bad Guy. Сначала фанаты Евгении Медведевой обвинили Алину в том, что она выступила под любимую песню последней. Затем американский хореограф заговорила о плагиате.

Алина Загитова упала на шоу Fantasy on Ice.Фигуристка не смогла устоять на ногах, выполняя лутц. После падения 17-летняя спортсменка еще пролежала некоторое время на льду https://sorokanews.ru/2019/06/23/zagitova-upala-vo-vremya-ispolneniya-pryzhka-v-yaponii-video/

ИСТОЧНИК KP.RU