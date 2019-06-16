Фигуристка Алина Загитова выступила на шоу под любимую песню Евгении Медведевой

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-16T09:53:01+03:00

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17-летняя чемпионка мира Алина Загитова представила публике свой новый номер во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии. На видео спортсменка вышла на лед в смелом образе, состоящем из черных леггинсов и короткой красной толстовки.

В качестве музыкального сопровождения был выбран любимый трек еще одно российской фигуристки Евгении Медведевой - песня Билли Айлиш "Bad Guy".

О том, что песня "Bad Guy" является любмой, Евгения Медведева рассказывала в интервью. Однако хореограф Алины Даниил Глейхенгауз позднее отметил, что интервью спортсменки не видел, а работу над программой Алины Загитовой начали еще до отпуска.

Напомним, 18 мая в день рождения чемпионки мира Алины Загитовой хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил поклонникам о выборе музыки для нового показательного номера. От чего фанаты Евгении Медведевой негодовали и в комментариях под постом разыгрались нешуточные страсти.

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Выступление Алины Загитовой 15 июня 2019 года.Alina Zagitova 2019.06.15 FaOI 2019 Kobe Bad Guy 1080p 30fps #FantasyOnIceJapan #ZagitovaExhibitionGala #RedBallerina #Zagitova #Загитова #AlinaZagitova #АлинаЗагитова #FantasyOnIce #FaOI #JapanIceShow #ZagitovaEX #ЗагитоваПоказательныеВыступления #ЗагитоваПВ #КраснаяБалерина #НастоящийРекордсменТолькоОдин

ИСТОЧНИК KP.RU