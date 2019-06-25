2019-06-25T06:28:00+03:00
Общество

Две новых деревни появятся в Удмуртии

С просьбой их образования обратились районные советы депутатов
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: avi.udm.ruФото: avi.udm.ru
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В Удмуртии появятся две новые деревни: Куртеково в Якшур-Бодьинском районе и Родники в Красногорском районе. Соответствующие постановления приняты на пятнадцатой сессии Государственного Совета.

С просьбой об образовании новых населенных пунктов в республиканский парламент обратились районные советы депутатов. В обращениях отмечается, что у граждан возникают проблемы при получении государственных и муниципальных услуг.

Отметим, что деревня Родники, располагается на территории бывшей деревни Большие Котляки, которая была исключена из учётных данных в 1978 году.В 2003 году инициативная группа в количестве 20 человек обратилась в Администрацию Красногорского района с просьбой о предоставлении там земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства. На сегодняшний день на месте бывшей деревни Большие Котляки оформлено 23 земельных участка, построено 19 домов, а также «Дом творчества». На территории числится 52 человека, из них постоянно проживают 15. Они занимаются ведением личного подсобного хозяйства, садоводством, а в перспективе планируют открыть в поселении центр экологического туризма и оздоровления.

Деревня Куртеково в Якшур-Бодьинском районе была упразднена в 1963 году в связи с переселением жителей в смежные населенные пункты. Сегодня там постоянно проживают 12 человек, построено 10 домов, в планах - расширение до 20 жилых домов. Население занимается ведением личное подсобного хозяйства, разведением пчел. На территории имеются благоустроенные родники, колодцы для питьевой воды, пруд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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