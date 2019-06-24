Ремонт тротуаров за счет средств, сэкономленных от сокращения чиновников, начался в Ижевске
В Ижевске начались работы по ремонту тротуаров за счет средств, сэкономленных от сокращения чиновников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На данный момент ремонт тротуара проводится на улице Грибоедова от улицы С. Ковалевской до улицы Репина. Подрядчик должен завершить работы к 31 августа, - сообщает пресс-служба.
На эти цели из бюджета города выделили 10 млн рублей. К сроку также должны быть готовы 11 участков тротуаров общей площадью 3 720 кв. м, 1520 кв. м из которых будут покрыты асфальтом, остальные - брусчаткой.
Дополнительно 25 участков тротуаров ремонтируются по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Общественная палата Ижевска впервые приняла участие в формировании списка нуждающихся в ремонте дорог.
- Какую сумму выделили на ремонт дорог в 2020 году? И сколько достанется всем городам Удмуртии?
- В Ленинском районе приступили к ремонту непростого участка дороги. К тому же власти кое-что приготовили для жителей района.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»