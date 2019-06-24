Ремонт тротуаров за счет средств, сэкономленных от сокращения чиновников, начался в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-24T17:21:31+03:00

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В Ижевске начались работы по ремонту тротуаров за счет средств, сэкономленных от сокращения чиновников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На данный момент ремонт тротуара проводится на улице Грибоедова от улицы С. Ковалевской до улицы Репина. Подрядчик должен завершить работы к 31 августа, - сообщает пресс-служба.

На эти цели из бюджета города выделили 10 млн рублей. К сроку также должны быть готовы 11 участков тротуаров общей площадью 3 720 кв. м, 1520 кв. м из которых будут покрыты асфальтом, остальные - брусчаткой.

Дополнительно 25 участков тротуаров ремонтируются по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU