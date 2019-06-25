Ремонт участка трассы Малая Пурга-Нижнее Кечево закончили в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:36 2019-06-25T07:36:47+03:00

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Ремонт участка трассы Малая Пурга-Нижнее Кечево (между деревнями Яган и Нижнее Кечево) закончили в Удмуртии. Об этом сообщает региональный офис нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Протяженность ремонтного участка составила 4,7 км. К ремонту подошли основательно – в самом начале работ дорожники заменили на ряде участков пучинистые грунты, далее с применением технологии холодного ресайклинга укрепили основание дороги. Суть технологии заключается в том, что при проведении работ используются старые материалы дороги, к которым добавляется щебень, цемент и битумное вяжущее, в результате чего образуется прочный монолитный несущий слой, который отлично распределяет транспортную нагрузку. На укрепленное таким способом основание дорожники уложили 2 слоя асфальтобетона.

Как отмечается в сообщении, завершили ремонт подъемом и укреплением обочин, а также устройством 120 погонных метров барьерного ограждения.

Отметим, что в предварительный перечень ремонтов 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже включен следующий участок этой дороги - со 2 по 7 км.

Как пояснили в региональном Миндортрансе, ремонт этой автодороги важен для республики потому, что она позволяет сократить расстояние для транзитного транспорта, идущего со стороны Татарстана в сторону Уфы, на 15 км и тем самым увеличить трафик на Камский мост.

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ИСТОЧНИК KP.RU