2019-06-24T17:05:33+03:00
Общество

Руководитель клининговой компании в Удмуртии не платил зарплату работникам

Зарплату не получали 11 сотрудников
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего руководителя клининговой компании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- В период с ноября 2016 года по январь 2017 года мужчина не выплачивал зарплату 11 сотрудникам. Сумма задолженности составила 199 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый полностью признал свою вину и погасил задолженность перед работниками. Следователь направил в суд ходатайство о наложении на мужчину судебного штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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