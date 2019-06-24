Руководитель клининговой компании в Удмуртии не платил зарплату работникам

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-24T17:05:33+03:00

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего руководителя клининговой компании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- В период с ноября 2016 года по январь 2017 года мужчина не выплачивал зарплату 11 сотрудникам. Сумма задолженности составила 199 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый полностью признал свою вину и погасил задолженность перед работниками. Следователь направил в суд ходатайство о наложении на мужчину судебного штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU