Концерн «Калашников» показал, как работает беспилотник-камикадзе
В преддверии международного форума «Армия-2019» ижевский концерн «Калашников» показал, как работает беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет». Он способен не только самостоятельно находить заданную цель, но и поражать ее.
- В состав комплекса входят высокоточный ударный элемент, а также модули разведки, навигации и связи. Он создает собственное навигационное поле и не требует создания наземной или морской инфраструктуры, - сообщает «Калашников Медиа».
Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.
Кстати, ланцет - это остроконечный обоюдоострый хирургический ножичек.
ТТХ
Ланцет – 1 (Ланцет - 3)
Диапазон скоростей - 80-110 км/ч (80-110 км/ч)
Продолжительность полета - 30 минут (40 минут)
Масса полезной нагрузки - 1 кг (3 кг)
Максимальный взлетный вес - 5 кг (12 кг)
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Беспилотный комплекс «ZALA ЛАНЦЕТ» в действии.Видео: Калашников Медиа
ИСТОЧНИК KP.RU
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