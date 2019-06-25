2019-06-25T14:04:05+03:00
Общество

Концерн «Калашников» показал, как работает беспилотник-камикадзе

Устройство может не только находить цель, но и обезвреживает ее [видео]
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В преддверии международного форума «Армия-2019» ижевский концерн «Калашников» показал, как работает беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет». Он способен не только самостоятельно находить заданную цель, но и поражать ее.

- В состав комплекса входят высокоточный ударный элемент, а также модули разведки, навигации и связи. Он создает собственное навигационное поле и не требует создания наземной или морской инфраструктуры, - сообщает «Калашников Медиа».

Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.

Кстати, ланцет - это остроконечный обоюдоострый хирургический ножичек.

ТТХ

Ланцет – 1 (Ланцет - 3)

Диапазон скоростей - 80-110 км/ч (80-110 км/ч)

Продолжительность полета - 30 минут (40 минут)

Масса полезной нагрузки - 1 кг (3 кг)

Максимальный взлетный вес - 5 кг (12 кг)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Бывшему начальнику ижевской полиции продлили срок ареста. В чем он обвиняется.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Беспилотный комплекс «ZALA ЛАНЦЕТ» в действии.Видео: Калашников Медиа

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители могут задать вопрос главе Удмуртии Александру Бречалову
Чемпионка Олимпийских игр Алина Загитова рисовала с юными следж-хоккеистами
Бывшему начальнику ижевской полиции Александру Никитину продлили арест
Ремонт гарантийных дорог заканчивается в Ижевске
Полицейские нашли 10-летнего мальчика из Ижевска
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве сожительницы
Праздник в честь открытия стадиона «Динамо» в Ижевске будет длиться весь день
Пенсионерка из Удмуртии перевела мошенникам более 1,4 млн рублей
Ремонт участка трассы Малая Пурга - Нижнее Кечево закончили в Удмуртии
Стрелок из Удмуртии Юлия Каримова выиграла золото Европейских игр
Две новых деревни появятся в Удмуртии
Прокуратура проверила информацию о вывозе строительного мусора в водоем в Ленинском районе Ижевска
Удмуртия вошла в список регионов с самым маленьким ростом тарифов ЖКХ
Ремонт тротуаров за счет средств, сэкономленных от сокращения чиновников, начался в Ижевске
Прайс-листы на размещение агитационных материалов
Здание театра им. В.Г. Короленко в Ижевске признали аварийным