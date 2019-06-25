СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-25T14:04:05+03:00

Устройство может не только находить цель, но и обезвреживает ее [видео]

Изменить размер текста: A A

В преддверии международного форума «Армия-2019» ижевский концерн «Калашников» показал, как работает беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет». Он способен не только самостоятельно находить заданную цель, но и поражать ее.

- В состав комплекса входят высокоточный ударный элемент, а также модули разведки, навигации и связи. Он создает собственное навигационное поле и не требует создания наземной или морской инфраструктуры, - сообщает «Калашников Медиа».

Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.

Кстати, ланцет - это остроконечный обоюдоострый хирургический ножичек.

ТТХ

Ланцет – 1 (Ланцет - 3)

Диапазон скоростей - 80-110 км/ч (80-110 км/ч)

Продолжительность полета - 30 минут (40 минут)

Масса полезной нагрузки - 1 кг (3 кг)

Максимальный взлетный вес - 5 кг (12 кг)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Бывшему начальнику ижевской полиции продлили срок ареста. В чем он обвиняется.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/716532" frameborder="0"></iframe> Беспилотный комплекс «ZALA ЛАНЦЕТ» в действии.Видео: Калашников Медиа

ИСТОЧНИК KP.RU