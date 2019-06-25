2019-06-25T15:39:56+03:00
Общество

На улице Барышникова в Ижевске сделали высокие бордюры

Таким образом будут бороться с парковкой
Анастасия Захарова
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
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На улице Барышникова в Ижевске установили высокие бордюры, чтобы бороться с парковкой. Дело в том, что автомобилисты оставляют машины прямо на «зебре». Из-за этого, водители не видят переходящих дорогу людей. Кроме бордюров, обустроили газон. Вот только как выяснилось, не везде оказалось ограждения.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

- Бордюры сделаем обязательно. Грош цена нашей работе, если в самой нужной точке бордюров не будет, - сказал во время осмотра улицы председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Напомним, что ремонт улицы Барышникова в рамках программы Безопасные и качественные автомобильные дороги» почти завершен. На участок потратили более 19 миллионов рублей. Это 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 800 квадратных метров тротуара. Установили искусственные неровности и сделали дополнительный пешеходный переход.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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