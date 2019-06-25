В Удмуртии спасли любопытного кота, который застрял в дыре стены

СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-25T16:33:17+03:00

20 минут ушло на то, чтобы вытащить шотландского скотиш-страйта

Изменить размер текста: A A

В Глазове спасатели вызволили кота, который решил пролезть в дыре, между кухней и ванной. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии, котик был породы шотландский скотиш-страйт по кличке Изи

- В квартире идет ремонт, а кот захотел проверить обстановку. Лак любопытное создание и застряло в отверстии. Ситуация нелепая, но для спасателей подобные выезда – работа, которую надо выполнить, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба ПСС Удмуртии

Оценив обстановку, сотрудники службы за 20 минут вытащили пострадавшего Изи. В течение всей операции кот мужественно ждал своего освобождения. А после, промяукал «спасибо» и побежал к своей хозяйке.

Фото: пресс-служба ПСС Удмуртии

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии спасли котенка, который застал в трубе.

ИСТОЧНИК KP.RU