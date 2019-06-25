В Удмуртии спасли любопытного кота, который застрял в дыре стены
В Глазове спасатели вызволили кота, который решил пролезть в дыре, между кухней и ванной. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии, котик был породы шотландский скотиш-страйт по кличке Изи
- В квартире идет ремонт, а кот захотел проверить обстановку. Лак любопытное создание и застряло в отверстии. Ситуация нелепая, но для спасателей подобные выезда – работа, которую надо выполнить, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба ПСС Удмуртии
Оценив обстановку, сотрудники службы за 20 минут вытащили пострадавшего Изи. В течение всей операции кот мужественно ждал своего освобождения. А после, промяукал «спасибо» и побежал к своей хозяйке.
Фото: пресс-служба ПСС Удмуртии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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