2019-06-25T16:33:17+03:00
Общество

В Удмуртии спасли любопытного кота, который застрял в дыре стены

20 минут ушло на то, чтобы вытащить шотландского скотиш-страйта
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ПСС УдмуртииФото: пресс-служба ПСС Удмуртии
Изменить размер текста:

В Глазове спасатели вызволили кота, который решил пролезть в дыре, между кухней и ванной. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии, котик был породы шотландский скотиш-страйт по кличке Изи

- В квартире идет ремонт, а кот захотел проверить обстановку. Лак любопытное создание и застряло в отверстии. Ситуация нелепая, но для спасателей подобные выезда – работа, которую надо выполнить, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба ПСС Удмуртии

Фото: пресс-служба ПСС Удмуртии

Оценив обстановку, сотрудники службы за 20 минут вытащили пострадавшего Изи. В течение всей операции кот мужественно ждал своего освобождения. А после, промяукал «спасибо» и побежал к своей хозяйке.

Фото: пресс-служба ПСС Удмуртии

Фото: пресс-служба ПСС Удмуртии

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии спасли котенка, который застал в трубе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Они думают, что вы зебра»: что отпугивает комаров, мошкару и слепней
На улице Барышникова в Ижевске сделали высокие бордюры
В Ижевске продлили срок задержания под стражей управляющему по кладбищу
Дети из дома-интерната в Удмуртии прошли мототерапию
Концерн «Калашников» показал, как работает беспилотник-камикадзе
Жители могут задать вопрос главе Удмуртии Александру Бречалову
Чемпионка Олимпийских игр Алина Загитова рисовала с юными следж-хоккеистами
Бывшему начальнику ижевской полиции Александру Никитину продлили арест
Ремонт гарантийных дорог заканчивается в Ижевске
Полицейские нашли 10-летнего мальчика из Ижевска
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве сожительницы
Праздник в честь открытия стадиона «Динамо» в Ижевске будет длиться весь день
Пенсионерка из Удмуртии перевела мошенникам более 1,4 млн рублей
Ремонт участка трассы Малая Пурга - Нижнее Кечево закончили в Удмуртии
Стрелок из Удмуртии Юлия Каримова выиграла золото Европейских игр
Две новых деревни появятся в Удмуртии
Прокуратура проверила информацию о вывозе строительного мусора в водоем в Ленинском районе Ижевска
Удмуртия вошла в список регионов с самым маленьким ростом тарифов ЖКХ
Ремонт тротуаров за счет средств, сэкономленных от сокращения чиновников, начался в Ижевске
Прайс-листы на размещение агитационных материалов
Здание театра им. В.Г. Короленко в Ижевске признали аварийным