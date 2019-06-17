Котенка, который застрял в трубе, спасли в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:26 2019-06-17T06:26:18+03:00

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В Сарапуле спасли котенка, который застрял в пятиметровой старой трубе. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Жители меняли трубы горячего водоснабжения, когда они обнаружили котенка. По сообщению спасателей, он «жалобно мяукал, зовя на помощь». Жительница дома отрезала кусок трубы и привезла ее вместе с котенком в ПСО №4.

-Благодаря слаженной работе, спасатели освободили котенка из плена и подарили долгожданную свободу, - сообщают в ПСС по Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU