2019-06-25T17:34:40+03:00
Происшествия

Бизнесмен из Ижевска владел борделем в центре Саранска

Удивительно, но свою деятельность они прикрывали стриптиз-клубом
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: ПиксабайФото: Пиксабай
Изменить размер текста:

В Саранске прикрыли бордель, которым владели 46-летний бизнесмен из Ижевска и его 25-летний товарищ из Архангельска. Как сообщает РИА «Инфо-РМ» со ссылкой на пресс-службу суда, их задержали 22 июня.

Уговорами и обещаниями мужчины заманивали девушек в проституцию. На момент 10 июня поддались на уговоры семь девушек. Известно, что свою деятельность они прикрывали стриптиз-клубом. Сейчас организаторы будут под стражей до 12 августа включительно, пока идет расследование уголовного дела.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии спасли любопытного кота, который застрял в дыре стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Электромобиль от концерна «Калашников» может протестировать ведущий шоу The Grand Tour
«Они думают, что вы зебра»: что отпугивает комаров, мошкару и слепней
В Удмуртии спасли любопытного кота, который застрял в дыре стены
На улице Барышникова в Ижевске сделали высокие бордюры
В Ижевске продлили срок задержания под стражей управляющему по кладбищу
Дети из дома-интерната в Удмуртии прошли мототерапию
Концерн «Калашников» показал, как работает беспилотник-камикадзе
Жители могут задать вопрос главе Удмуртии Александру Бречалову
Чемпионка Олимпийских игр Алина Загитова рисовала с юными следж-хоккеистами
Бывшему начальнику ижевской полиции Александру Никитину продлили арест
Ремонт гарантийных дорог заканчивается в Ижевске
Полицейские нашли 10-летнего мальчика из Ижевска
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве сожительницы
Праздник в честь открытия стадиона «Динамо» в Ижевске будет длиться весь день
Пенсионерка из Удмуртии перевела мошенникам более 1,4 млн рублей
Ремонт участка трассы Малая Пурга - Нижнее Кечево закончили в Удмуртии
Стрелок из Удмуртии Юлия Каримова выиграла золото Европейских игр
Две новых деревни появятся в Удмуртии
Прокуратура проверила информацию о вывозе строительного мусора в водоем в Ленинском районе Ижевска
Удмуртия вошла в список регионов с самым маленьким ростом тарифов ЖКХ
Ремонт тротуаров за счет средств, сэкономленных от сокращения чиновников, начался в Ижевске
Прайс-листы на размещение агитационных материалов
Здание театра им. В.Г. Короленко в Ижевске признали аварийным