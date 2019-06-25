Бизнесмен из Ижевска владел борделем в центре Саранска
В Саранске прикрыли бордель, которым владели 46-летний бизнесмен из Ижевска и его 25-летний товарищ из Архангельска. Как сообщает РИА «Инфо-РМ» со ссылкой на пресс-службу суда, их задержали 22 июня.
Уговорами и обещаниями мужчины заманивали девушек в проституцию. На момент 10 июня поддались на уговоры семь девушек. Известно, что свою деятельность они прикрывали стриптиз-клубом. Сейчас организаторы будут под стражей до 12 августа включительно, пока идет расследование уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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