Бизнесмен из Ижевска владел борделем в центре Саранска

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-25T17:34:40+03:00

Удивительно, но свою деятельность они прикрывали стриптиз-клубом

Изменить размер текста: A A

В Саранске прикрыли бордель, которым владели 46-летний бизнесмен из Ижевска и его 25-летний товарищ из Архангельска. Как сообщает РИА «Инфо-РМ» со ссылкой на пресс-службу суда, их задержали 22 июня.

Уговорами и обещаниями мужчины заманивали девушек в проституцию. На момент 10 июня поддались на уговоры семь девушек. Известно, что свою деятельность они прикрывали стриптиз-клубом. Сейчас организаторы будут под стражей до 12 августа включительно, пока идет расследование уголовного дела.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии спасли любопытного кота, который застрял в дыре стены.

ИСТОЧНИК KP.RU