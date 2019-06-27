2019-06-27T06:29:37+03:00
Общество

Пленка вместо камня: зачем набережную Ижевска восстановили красивой наклейкой

Со временем наклейка просто отвалилась
Ирина БУРЦЕВААнастасия Захарова
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Фото: vk.com/zlou18Фото: vk.com/zlou18
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Жители Ижевска заметили, что набережную города очень оригинально отремонтировали – вместо облицовочного камня, который идет по низу поручней, просто наклеили пленку с рисунком мрамора. Со временем она отвалилась и стал виден подвох.

Фото: vk.com/zlou18

Фото: vk.com/zlou18

- Давайте тогда сразу будем дома на 3D принтере печатать или из старых газет строить, а еду на офисных листах напечатаем, - негодуют жители.

Фото: vk.com/zlou18

Фото: vk.com/zlou18

Как сообщили в администрации города, это были предварительные меры, чтобы оперативно привести в порядок внешний вид территории на время праздников. И подрядчик сделал это за свой счет. До 1 июня должны все-таки проложить натуральный облицовочный камень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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