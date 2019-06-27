Пленка вместо камня: зачем набережную Ижевска восстановили красивой наклейкой
Жители Ижевска заметили, что набережную города очень оригинально отремонтировали – вместо облицовочного камня, который идет по низу поручней, просто наклеили пленку с рисунком мрамора. Со временем она отвалилась и стал виден подвох.
Фото: vk.com/zlou18
- Давайте тогда сразу будем дома на 3D принтере печатать или из старых газет строить, а еду на офисных листах напечатаем, - негодуют жители.
Фото: vk.com/zlou18
Как сообщили в администрации города, это были предварительные меры, чтобы оперативно привести в порядок внешний вид территории на время праздников. И подрядчик сделал это за свой счет. До 1 июня должны все-таки проложить натуральный облицовочный камень.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Какая погода ждет жителей Удмуртии в июле.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»