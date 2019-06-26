Какая погода ждет жителей Удмуртии в июле?

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-26T14:24:30+03:00

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Гидрометцентр дал предварительный прогноз на июль. В большинстве городов России температура останется ближе к климатическим нормам. О погоде в июле для Удмуртии рассказала начальник отдела гидрометобслуживания, пресс-секретарь Удмуртского ЦГМС Алла Шумихина.

По предварительному прогнозу, среднемесячная температура июля: +19 градусов. При этом средние дневные температуры: +24…+26 градусов, а ночные: +12…+14 градусов.

- Для нашей территории согласно долгосрочным оценкам температурный фон июля ожидается близким к климатическим нормам, либо немного выше норм. Что касается осадков, по предварительным прогнозам все в пределах нормы, - рассказала Алла Шумихина.

Напомним, в прошлом году температура течение месяца была в основном выше норм. Отрицательные аномалии среднесуточных температур отмечались лишь несколько дней: 10-12, 22-23, 29-30 июля и не превышали 1-2 градусов. 8 дней отмечены с жарой выше +30 градусов. Наибольшее значение дневной температуры зафиксировано по югу республики 2 июля 2018 года и составило +32,7°С. Средние максимальные температуры воздуха по итогам месяца оказались равны +25..+27°С.

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ИСТОЧНИК KP.RU