2019-06-27T09:12:27+03:00
Общество

Глава Удмуртии прокомментировал строительство завода по переработке опасных отходов

Он заверил, что безопасность будет только на высшем уровне
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) прокомментировал ситуацию вокруг строительство завода по переработке отходов первого и второго класса в Камбарке.

- Мы понимаем, что вопросы людей обусловлены и переживания справедливы. И стараемся максимально открыто общаться. Во-первых, и это главное, в Камбарке и Кизнере была реализована программа по уничтожению химического оружия. И в тот период было проведено 74 тысячи тестов. Постоянно проверяли воздух, воду, почву и так далее. Все тесты показали нормальные результаты, - сообщил Александр Бречалов.

Он заверил, что переработка отходов это в тысячу раз менее опасно, чем химическое оружие.

- Но опасность есть. Поэтому все процессы, связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией, должны быть открыты и на контроле общественности, - сообщил глава республики.

Кроме того, он заверил, что слухи в части того, что уменьшилась рождаемость в регионе и увеличилось количество онкологических заболеваний – не имеют основания.

- Показатели такие же, как и в среднем по Удмуртии. Слышал самые нелепые предположения, вплоть до того, что со всей Европы будут в республику свозить батарейки, - сообщил Александр Бречалов.

Напомним, что такой комплекс должен будет появиться к 2023 году.

Вы можете послушать полную запись эфира с Александром Бречаловым. Вопрос про строительство завода звучит самым первым.

Глава Удмуртии Александр Бречалов о провальной работе по разметке в Ижевске, заводе в Камбарке и земельных участках для многодетных семей

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Митинг против строительства завода по утилизации отходов 1-2 классов опасности прошел в Камбарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как воспитать победителя: тренер из Ижевска рассказала иностранным гостям о проекте «Шахматы в школах»
На берегу пруда в Удмуртии нашли человеческую ногу
SKODA в Ижевске: «Защита окружающей среды – один из наших принципов»
Что будет с башней главного корпуса оружейного завода в Ижевске?
В Ижевске разыскивают пенсионера
Концерн «Калашников» показал нового «убийцу» дронов
Чемпион России высказался о плагиате в новой программе Загитовой
Глава Удмуртии про разметку в Ижевске: «Мы провалили работу в этом направлении»
Пленка вместо камня: зачем набережную Ижевска восстановили красивой наклейкой
Из-за ремонта магистральной теплосети в Ижевске перекроют движение на участке улицы Пушкинская
17-летнего ижевчанина обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки
Почему остановился ремонт дорог на Бабушкина и Фронтовой?