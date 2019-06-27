Глава Удмуртии прокомментировал строительство завода по переработке опасных отходов

СЕГОДНЯ 06:51 2019-06-27T09:12:27+03:00

Он заверил, что безопасность будет только на высшем уровне

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Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) прокомментировал ситуацию вокруг строительство завода по переработке отходов первого и второго класса в Камбарке.

- Мы понимаем, что вопросы людей обусловлены и переживания справедливы. И стараемся максимально открыто общаться. Во-первых, и это главное, в Камбарке и Кизнере была реализована программа по уничтожению химического оружия. И в тот период было проведено 74 тысячи тестов. Постоянно проверяли воздух, воду, почву и так далее. Все тесты показали нормальные результаты, - сообщил Александр Бречалов.

Он заверил, что переработка отходов это в тысячу раз менее опасно, чем химическое оружие.

- Но опасность есть. Поэтому все процессы, связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией, должны быть открыты и на контроле общественности, - сообщил глава республики.

Кроме того, он заверил, что слухи в части того, что уменьшилась рождаемость в регионе и увеличилось количество онкологических заболеваний – не имеют основания.

- Показатели такие же, как и в среднем по Удмуртии. Слышал самые нелепые предположения, вплоть до того, что со всей Европы будут в республику свозить батарейки, - сообщил Александр Бречалов.

Напомним, что такой комплекс должен будет появиться к 2023 году.

Вы можете послушать полную запись эфира с Александром Бречаловым. Вопрос про строительство завода звучит самым первым.

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ИСТОЧНИК KP.RU