2019-06-27T10:55:53+03:00
Общество

Глава Удмуртии про разметку в Ижевске: «Мы провалили работу в этом направлении»

Свежую разметку смывает буквально через три недели
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) прокомментировал ситуацию вокруг разметки в городе Ижевске. Он признался, что работа в этом направлении провалена.

- Сделал замечание главе города, министру транспорта Удмуртии. Работа организована безобразно. К сожалению, когда организовали конкурс, допустили, что туда зайдут проходимцы, которые не имеют опыта работы. Его результаты пришлось отменить. Сейчас еще одни деятели выиграли. Констатируем, что с работой не справились. Сделаем выводы и виновные будут наказаны, - сообщал Александр Бречалов.

Он также уточнил, что 27 тысяч квадратных метров горизонтальной разметки восстановят в 2019 году на велодорожках.

- Это, конечно, не дело, когда разметка смывается через две-три недели после нанесения. Поэтому в этом году будем пробовать пластиковую разметку. Да, она дороже. Но гарантия дается на два года, - сообщил глава Удмуртии.

Вы можете послушать полную запись эфира с Александром Бречаловым. Вопрос про разметку звучит в 30:14.

Глава Удмуртии Александр Бречалов о провальной работе по разметке в Ижевске, заводе в Камбарке и земельных участках для многодетных семей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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