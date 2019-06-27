Глава Удмуртии про разметку в Ижевске: «Мы провалили работу в этом направлении»

СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-27T10:55:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) прокомментировал ситуацию вокруг разметки в городе Ижевске. Он признался, что работа в этом направлении провалена.

- Сделал замечание главе города, министру транспорта Удмуртии. Работа организована безобразно. К сожалению, когда организовали конкурс, допустили, что туда зайдут проходимцы, которые не имеют опыта работы. Его результаты пришлось отменить. Сейчас еще одни деятели выиграли. Констатируем, что с работой не справились. Сделаем выводы и виновные будут наказаны, - сообщал Александр Бречалов.

Он также уточнил, что 27 тысяч квадратных метров горизонтальной разметки восстановят в 2019 году на велодорожках.

- Это, конечно, не дело, когда разметка смывается через две-три недели после нанесения. Поэтому в этом году будем пробовать пластиковую разметку. Да, она дороже. Но гарантия дается на два года, - сообщил глава Удмуртии.

Вы можете послушать полную запись эфира с Александром Бречаловым. Вопрос про разметку звучит в 30:14.

Глава Удмуртии Александр Бречалов о провальной работе по разметке в Ижевске, заводе в Камбарке и земельных участках для многодетных семей 00:00 00:00

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Очередной пример «гениального» благоустройства нашли на набережной Ижевска.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU