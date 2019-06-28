2019-06-28T16:46:16+03:00
Общество

Уже два случая аллергической реакции от съеденной клубники в Ижевске

Обсуждаем в эфире радио «КП-Ижевск», с чем связана реакция
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске уже второй человек пострадал от съеденной клубники. Обсуждаем в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) от чего действительно пострадали люди, и кто должен контролировать стихийные рынки.

Журналист «КП» рассказывает о том, как не нарваться на ядовитую ягоду и как выбирать лакомство.

Осторожно, опасная клубника!

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- Недавно в редакцию обратилась ижевчанка Надежда (Прим. ред. - Имя изменено). Она рассказала о том, что 18 июня купила клубнику в уличной палатке. Съев две штуки, Надя заподозрила неладное. И не ошиблась – спустя день девушка начала покрываться красными пятнами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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