Уже два случая аллергической реакции от съеденной клубники в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-28T16:46:16+03:00

Обсуждаем в эфире радио «КП-Ижевск», с чем связана реакция

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В Ижевске уже второй человек пострадал от съеденной клубники. Обсуждаем в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) от чего действительно пострадали люди, и кто должен контролировать стихийные рынки.

Журналист «КП» рассказывает о том, как не нарваться на ядовитую ягоду и как выбирать лакомство.

Осторожно, опасная клубника! 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU