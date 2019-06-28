Уже два случая аллергической реакции от съеденной клубники в Ижевске
В Ижевске уже второй человек пострадал от съеденной клубники. Обсуждаем в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) от чего действительно пострадали люди, и кто должен контролировать стихийные рынки.
Журналист «КП» рассказывает о том, как не нарваться на ядовитую ягоду и как выбирать лакомство.
Осторожно, опасная клубника!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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