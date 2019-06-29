2019-06-29T11:32:06+03:00
Происшествия

22-летний житель Ижевска упал в шахту лифта в торговом центре

Обстоятельства выясняются
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел в одном из торгово-развлекательных центров в Ижевске. Там 22-летний студент упал в шахту лифта. Его тут же доставили в реанимацию, сейчас идет расследование дела.

- Предположительно он упал с высоты третьего этажа. Уже молодого человека из реанимации перевели в общую палату. Проводится опрос пострадавшего, - сообщила начальник отдела государственного надзора по охране труда инспекции труда республики Ольга Белокрылова в интервью ГТРК «Удмуртия».

Известно, что молодой человек работал в этом ТРЦ. Как он попал в шахту, и кто допустил нарушение – выяснят специалисты.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Бывшему замминистра транспорта Удмуртии вынесли приговор за превышение должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24