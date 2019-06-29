22-летний житель Ижевска упал в шахту лифта в торговом центре
Несчастный случай произошел в одном из торгово-развлекательных центров в Ижевске. Там 22-летний студент упал в шахту лифта. Его тут же доставили в реанимацию, сейчас идет расследование дела.
- Предположительно он упал с высоты третьего этажа. Уже молодого человека из реанимации перевели в общую палату. Проводится опрос пострадавшего, - сообщила начальник отдела государственного надзора по охране труда инспекции труда республики Ольга Белокрылова в интервью ГТРК «Удмуртия».
Известно, что молодой человек работал в этом ТРЦ. Как он попал в шахту, и кто допустил нарушение – выяснят специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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