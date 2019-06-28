2019-06-28T16:44:14+03:00
Происшествия

Экс-замминистра транспорта Удмуртии осужден за превышение должностных полномочий

Он неоднократно превышал свои полномочии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии бывшего замминистра транспорта осудили за неоднократное превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Судом и следствием установлено, что осужденный, будучи замминистра транспорта республики, 29 мая 2014 года дал незаконное указание гендиректору дорожного предприятия на выполнение ремонтных работ на участке «Игра - Глазов» до проведения аукциона и заключения госконтракта. После выполнения работ за нарушение на предприятия и их руководителей был наложен штраф на сумму 7,3 млн рублей. Далее в апреле 2015 года после проведения торгов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в Ижевске осужденный совершил подлог документов, в результате победителем аукциона было признано другое предприятие. Также с 2015 по 2016 год чиновник незаконно предоставил своему знакомому в аренду пять земельных участков в Камбарском районе, отведенных под сенокос, для геологического изучения недр, включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, - сообщает ведомство.

28 июня бывшего чиновника признали виновным в совершении указанных преступлений. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком полтора года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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