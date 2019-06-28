Экс-замминистра транспорта Удмуртии осужден за превышение должностных полномочий

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-28T16:44:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии бывшего замминистра транспорта осудили за неоднократное превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Судом и следствием установлено, что осужденный, будучи замминистра транспорта республики, 29 мая 2014 года дал незаконное указание гендиректору дорожного предприятия на выполнение ремонтных работ на участке «Игра - Глазов» до проведения аукциона и заключения госконтракта. После выполнения работ за нарушение на предприятия и их руководителей был наложен штраф на сумму 7,3 млн рублей. Далее в апреле 2015 года после проведения торгов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в Ижевске осужденный совершил подлог документов, в результате победителем аукциона было признано другое предприятие. Также с 2015 по 2016 год чиновник незаконно предоставил своему знакомому в аренду пять земельных участков в Камбарском районе, отведенных под сенокос, для геологического изучения недр, включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, - сообщает ведомство.

28 июня бывшего чиновника признали виновным в совершении указанных преступлений. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком полтора года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Пятница - отличный повод куда-нибудь выбраться. Еще не решили куда? Мы вам поможем.

- Собираетесь сегодня или в выходные за город? Чтобы не стоять в пробках, вам обязательно нужно прочитать эту новость.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU