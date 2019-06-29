В Ижевске под суд пойдут шесть участников банды наркоторговцев

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-29T14:10:26+03:00

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В суд передали уголовное дело в отношении шести жителей Удмуртии, которые обвиняются в незаконном распространении наркотиков в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-служба МВД по республике, с июня по сентябрь 2018 года они занимались сбытом «синтетики» на территории региона и даже вышли на всероссийский рынок. Действовали обвиняемые через интернет-магазин.

- У каждого члена организованной группы была своя роль в функционировании интернет-магазина: от закладчика до регионального склада. Сотрудниками полиции проведено 14 обысков в жилищах обвиняемых и тайниках-закладках, в ходе которых обнаружено и изъято более 6,5 кг различных наркотических средств, - сообщили в пресс-службе.

Теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU