Лидер группы «Ногу свело» поблагодарил врача из Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-29T15:26:14+03:00

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Группа «Ногу свело» приехала в Ижевск, чтобы выступить на городском фестивале 29 июня. Но перед этим, Макс Покровский посетили студию «НАШЕго Радио» (12+). Несмотря на то, что в самом городе он был очень мало времени, все же рассказал о своем впечатлении.

- У нас всегда жесткий тайминг. У меня сын, например, который наш тур-менеджер, сказал мне сегодня: «можно я не поеду на радио, а пойду в музей?». Вот сейчас он в музее и сможет рассказать немного больше про город. А что на счет меня, исходя из того, что я успел увидеть – Ижевск прекрасный город. Выглядит очень хорошо, - сказал Макс Покровский.

Кроме того, он оказался в сложной ситуации – у лидера группы сильно прихватил бок, пока он был в гостинице.

- В вашем крае есть замечательный специалист Двоеглазов Сергей. Дело в том, что буквально два часа назад я защемил бок. И его пригласили ко мне в гостиницу. Он со мной поработал, хорошо так прошелся. На одном месте, чуть ниже пупка, он мне сказал: «Максим, сейчас придется потерпеть» и нормально так надавил. «Это надо, чтобы атрибут у тебя работал хорошо» - говорит он мне. Я, в свою очередь, спрашиваю: «У меня такая история с атрибутом. Мне все нравится, как все происходит. Я хочу только одного – чтобы было вот так. Ни больше ни меньше. Чтобы так продолжалось всегда». На что специалист сказал: «Вот я сейчас надавил, оно так всегда и будет происходить», - с юмором рассказал Макс Покровский.

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ИСТОЧНИК KP.RU