Из-за тяжелой травмы Алина Загитова плохо выступила на чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-29T12:38:05+03:00

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В интервью японскому изданию «Емиури симбун» Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова призналась, почему выступления на чемпионате Европы и России у нее не получились. Напомним, что она заняла второе и пятое место соответственно.

- Из-за ожога правой лодыжки я не могла тренироваться в полную силу, - сказала фигуристка.

И многие стали задаваться вопросом - а будет ли она продолжать свою карьеру? К тому же, Алина уже месяц колесит по Японии, где участвует во всевозможных шоу. Ответ на этот вопрос дали списки участников на этапы Гран-при и сама девушка.

- В следующем сезоне Загитова менять приоритеты не планирует. Что же касается прыжков высшей категории сложности, таких как тройной аксель и квады, то в отношении них Загитова сказала следующее: «Конечно, такие элементы важны, но в новой редакции правил [введенной в прошлом сезоне] любые недочеты стали жестко наказываться штрафами. Поэтому для меня очень важно откататься без ошибок. Нововведения вынуждают меня уделять выразительности еще больше внимания, чем когда-либо прежде.» Иными словами, для Загитовой всё большее значение приобретает повышение общего качества исполнения, - сказано в переводе материала от крупнейшей фан-группы Алины Загитовой в Инстаграме - TeamZagiova.

Напомним, что ранее хореографа Алины обвини в плагиате новой программы для девушки (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU