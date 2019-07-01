2019-07-01T15:34:58+03:00
Общество

Мастер-классы, раскрашивание мусоровоза и выступление Бурито: чем удивит экологичный этнофестиваль «Эктоника - ТабаньФест» жителей и гостей Удмуртии

Он пройдет в усадьбе Тол Бабая в Шаркане
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12 и 13 июля в усадьбе Тол Бабая в Шаркане пройдет первый экологичный этнофестиваль «Эктоника - ТабаньФест». Он станет первым фестивалем Удмуртии, где будет запрещена продажа уличной еды в одноразовой пластиковой посуде и организован раздельный сбор отходов. Генеральным партнером мероприятия стал регоператор по обращению с отходами в Удмуртии компания «Спецавтохозяйство».

В усадьбе будут работать десятки музыкальных и развлекательных площадок, фотозоны, ярмарки. Все дни фестиваля будет открыта площадка всероссийского проекта «Экодвор». Волонтеры расскажут, как правильно разделять мусор. Кроме того, зрители увидят преображение мусоровоза - его раскрасят художники-граффитчики.

- Это фестиваль про музыку, отдых с друзьями и семьей. В него просто будет «зашит» новый, более экологичный сценарий, который должен стать нормой на всех мероприятиях Удмуртии. Дмитрий Медведев говорит, что Россия откажется от одноразового пластика через 5 лет, но каждый это может сделать уже сейчас, - отмечают организаторы. - Кстати, тех, кто приедет на фестиваль со своей посудой, ждут призы.

Завершится фестиваль 13 июля концертом группы Burito* и танцевальным этносетом от «Эктоники». Более подробную программу мероприятий можно найти в группе «Open Air Эктоника 12 и 13 июля 2019 Удмуртия» «ВКонтакте».

*Бурито

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ИСТОЧНИК KP.RU

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