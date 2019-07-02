9 июля в Ижевске начнут ремонтировать ул. Свободы

СЕГОДНЯ 06:02 2019-07-02T06:02:02+03:00

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В прошедшие выходные подрядная организация ДСК «Лидер» планировала выйти на ремонт улицы Свободы. Однако в связи с погодными условиями сроки начала работ перенесены. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, плановая дата выхода на объект - 9 июля.

- На участке от ул. Красногеройская до ул. Советская будет заменено дорожное покрытие, площадь выполненных работ составит 5070 кв. м. Также будет заменен бортовой камень протяженностью 680 погонных метров и выполнен ремонт тротуара на площади 1480 кв. м, - говорится в сообщении.

Стоимость работ 12,2 млн рублей - средства выделены из городского и республиканского бюджетов. Срок выполнения работ в рамках контракта - до 30 сентября.

Отметим, что во время ремонта проезд по ул. Свободы на участке от ул. Красногеройская до ул. Советская будет ограничен.

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ИСТОЧНИК KP.RU