Как будут выглядеть площадки для выгула собак в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-01T13:38:29+03:00

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Председатель городской думы Ижевска Олег Гарин рассказал, как будет выглядеть площадка для выгула собак в городе. Во время прямого эфира на радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) он сообщил, что уже сформирована нормативно-правовая база.

- Площадки должны быть не менее 100 кв.м. От границы площадки до окон дома или других объектов – не менее 25 метров. При этом, площадки должны иметь ограждение из металлической или другой сетки, высотой не менее 2 метров, - рассказал Олег Гарин.

Где они появятся и сколько таких площадок будет – пока неизвестно. В том числе не понятно, кем и как будет финансироваться. Однако, по словам председателя городской думы, в ближайшее время хотят создать одну-две территории.

В Ижевске появятся площадки для выгула собак 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU