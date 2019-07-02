В Ижевске в микрорайоне Буммаш и на улицах 9 Января и Ворошилова отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 06:29 2019-07-02T06:29:13+03:00

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В Ижевске со 2 по 15 июля пройдет 17 этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

В связи с этим в это время не будет горячей воды в микрорайоне Буммаш, улиц 9 Января и Ворошилова.

Полный список домов:

9-е Января 161, 163, 165, 167, 167а, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179а, 181, 181а, 183, 183а, 185, 185а, 187, 189, 191, 191а, 193, 193а, 195, 195а, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 221а, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245а, 247, 247а, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 269а, 271, 273;

Ворошилова 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 68, 70, 72, 72а;

Воткинское шоссе 136б, 138, 142, 142а;

Дзержинского 101, 103, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 99;

Халтурина 150.

ВАЖНО!

ООО «УКС» напоминает, что во время испытаний теплоноситель подается в трубопроводы с повышенным давлением. Это необходимо для эффективного выявления дефектов и изношенных участков теплосетей при их подготовке к отопительному сезону. Диагностика позволяет своевременно определить и отремонтировать «слабые» места трубопроводов, минимизировав, таким образом, риски нештатных ситуаций в зимний период.

В процессе диагностики возможен выход воды, образование промоин и провалов. Поэтому горожанам необходимо быть особенно внимательными, осторожными и избегать нахождения вблизи теплотрасс и люков тепловых камер.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU