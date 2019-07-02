2019-07-02T06:29:13+03:00
Недвижимость

В Ижевске в микрорайоне Буммаш и на улицах 9 Января и Ворошилова отключат горячую воду

Это связано с гидравлическими испытаниями
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске со 2 по 15 июля пройдет 17 этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

В связи с этим в это время не будет горячей воды в микрорайоне Буммаш, улиц 9 Января и Ворошилова.

Полный список домов:

9-е Января 161, 163, 165, 167, 167а, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179а, 181, 181а, 183, 183а, 185, 185а, 187, 189, 191, 191а, 193, 193а, 195, 195а, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 221а, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245а, 247, 247а, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 269а, 271, 273;

Ворошилова 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 68, 70, 72, 72а;

Воткинское шоссе 136б, 138, 142, 142а;

Дзержинского 101, 103, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 99;

Халтурина 150.

ВАЖНО!

ООО «УКС» напоминает, что во время испытаний теплоноситель подается в трубопроводы с повышенным давлением. Это необходимо для эффективного выявления дефектов и изношенных участков теплосетей при их подготовке к отопительному сезону. Диагностика позволяет своевременно определить и отремонтировать «слабые» места трубопроводов, минимизировав, таким образом, риски нештатных ситуаций в зимний период.

В процессе диагностики возможен выход воды, образование промоин и провалов. Поэтому горожанам необходимо быть особенно внимательными, осторожными и избегать нахождения вблизи теплотрасс и люков тепловых камер.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Мастер-классы, раскрашивание мусоровоза и выступление Бурито: чем удивит экологичный этнофестиваль «Эктоника - ТабаньФест» жителей и гостей Удмуртии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ремонт кровель начнут в школах Ижевска на этой неделе
9 июля в Ижевске начнут ремонтировать ул. Свободы
На первом этапе расселения из ветхого жилья в Ижевске расселят 70 семей
В августе начнутся работы по ощебенению улиц в частном секторе Ижевска
Гимнаст из Удмуртии завоевал вторую золотую медаль на Европейских играх
В 2019 году на ремонт ливневок в Ижевске направят 10 млн. рублей
12 человек подозреваемых и 8,5 кг изъятых наркотиков: в Удмуртии обнаружили наркосбытчиков
Мастер-классы, раскрашивание мусоровоза и выступление Бурито: чем удивит экологичный этнофестиваль «Эктоника - ТабаньФест» жителей и гостей Удмуртии
Будут ли управляющие компании вывозит снег из дворов Ижевска?
Мужчине, который стрелял из окна жилого дома в Ижевске, назначили наказание
Глава Удмуртии ответил на обращение биатлонистки Ульяны Кайшевой
Как будут выглядеть площадки для выгула собак в Ижевске
В ближайшие дни осадков в Удмуртии не ожидается
По вине пьяного водителя в Удмуртии в реанимацию попали 2-летний мальчик и его мать
После реконструкции в Ижевске открыли стадион «Динамо»
При пожаре в Удмуртии погибли двое мужчин
Фасады в центре Ижевска начнут ремонтировать в июле
На улице Удмуртской в Ижевске начался ремонт
Уроженец Удмуртии Давид Белявский одержал победу в индивидуальном многоборье
Спасатели помогли мальчику из Удмуртии вытащить застрявший палец
В Ижевске завершили ремонтные работы на пересечении улиц Пушкинская и Ленина