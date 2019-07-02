2019-07-02T06:53:41+03:00
Общество

Ремонт кровель начнут в школах Ижевска на этой неделе

Работы должны закончить до 1 октября
Мария Хафизова
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Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
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В Ижевске начинается капитальный ремонт кровель в школах. На первые 13 объектов подрядчики должны выйти уже на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, например, ремонтные работы проведут в здании школы № 59 по ул. Володарского. Школа построена в 1981 году, и за 38 лет эксплуатации здесь ни разу не проводился капитальный ремонт кровли, инженерных коммуникаций. Последние восемь лет с помощью заплаток трижды ремонтировали крышу, внутри школы делали «косметику».

- За счет бюджета удалось частично заменить окна в здании, косметические ремонты проводили, в основном, за счет родителей, еще депутаты помогали, выделяли средства в рамках реестра наказов избирателей, - рассказывает Елена Калимулина, директор школы. - В этом году наконец-то будет проведен капитальный ремонт всей кровли - общая площадь 2 899 кв. м, стоимость работ составит 13,4 млн рублей. Сотрудники подрядной организации ООО «Радонеж» уже выезжали на объект, посмотрели объем работ, приступить планируют в ближайшее время.

Ориентировочно в августе начнутся ремонты кровель еще в 18 образовательных организациях, срок их завершения - 1 октября. Управлением образования Администрации города на время проведения ремонтных работ подготовлены карты размещения учащихся на базе других образовательных учреждений, прорабатываются формы дистанционного образования, продуманы вопросы организации питания.

Напомним, что в этом году в Ижевске запланирован капитальный ремонт кровель более 100 соцобъектов. Столь масштабные строительные работы в городе проводятся впервые - на средства, вырученные от продажи имущественного комплекса Ижевских электрических сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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