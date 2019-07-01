Спасатели помогли мальчику из Удмуртии вытащить застрявший палец
В Удмуртии спасатели освободили мальчика, который просунул палец в отверстие навесного замка. Об этом сообщается на странице поисково-спасательной службы региона.
- Палец мальчика отек, и вытащить самостоятельно он его уже не смог. Спасатели из ПСО №3 Воткинска при помощи ножовки по металлу и плоскогубцев освободили ребенка, - сообщается на странице.
На память о том, что случилось, спасатели оставили мальчику распиленное «кольцо».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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