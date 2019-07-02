2019-07-02T18:28:01+03:00
Авто

АВТОВАЗ приостановил работу завода в Ижевске и Тольятти

Это связано с заводом в Нижнем Новгороде
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Со среды, 3 июля, группа «АВТОВАЗ» вынужденно остановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Об этом сообщает пресс-центр автомобильной компании. Уточняется, что простой связан с очередным нарушением со стороны завода в Нижнем Новгороде, который является поставщиком комплектующих.

- «АВТОВАЗ» делал всё возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства. Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки, - сообщает пресс-центр.

Отмечается, что приостановка производства не скажется на предложениях в дилерских центрах марки. О том, когда запустят работу, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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