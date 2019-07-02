АВТОВАЗ приостановил работу завода в Ижевске и Тольятти

СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-02T18:28:01+03:00

Это связано с заводом в Нижнем Новгороде

Изменить размер текста: A A

Со среды, 3 июля, группа «АВТОВАЗ» вынужденно остановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Об этом сообщает пресс-центр автомобильной компании. Уточняется, что простой связан с очередным нарушением со стороны завода в Нижнем Новгороде, который является поставщиком комплектующих.

- «АВТОВАЗ» делал всё возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства. Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки, - сообщает пресс-центр.

Отмечается, что приостановка производства не скажется на предложениях в дилерских центрах марки. О том, когда запустят работу, пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посол Кубы рассказал о востребованности автомобилей Lada.

ИСТОЧНИК KP.RU