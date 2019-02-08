2019-02-08T14:03:51+03:00
Общество

Автомобили Lada Vesta ижевского автозавода продолжат поставлять в 2019 году на Кубу

Посол Кубы сообщил, что машины пользуются большой популярностью у кубинцев
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Автомобили Lada продолжат поставлять на Кубу в 2019 году, в том числе и Lada Vesta ижевского автозавода (в 2018 году отправляли 320 штук). Также посол Кубы сообщил, что автомобили пользуются большой популярностью среди кубинцев.

В 2018 году на Кубу поставили 344 машины - Lada Largus, Lada Granta и Lada Vesta (производится на ижевском автозаводе).

- Модели Granta, Largus и Vesta очень надежно работают у нас как такси. Я сам, когда был в Гаване в августе попробовал и поговорил с водителями такси, они все очень счастливы и удовлетворены. Машины работают очень надежно, очень крепкие, не ломаются, - пояснил посол.

Планы на 2019 год – поставить еще 500 автомобилей Lada, которые будут служить не только для такси, но и для других целей.

Напомним, посол Кубы приезжал в Удмуртию с рабочим визитом впервые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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