Кузнецова в Ижевске рассказала о планах по возвращению детей из Ирака

СЕГОДНЯ 06:37 2019-07-04T10:50:24+03:00

К осени 2019 года на родину привезут всех детей

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До осени 2019 года на родину вернут всех детей матерей-россиянок, которые находятся в тюрьме Ирака в связи с участием в террористических организациях. Осталось еще два рейса - один будет в ближайшие дни, следующий - в августе. Как сообщила во время визита в Ижевск уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, больше несовершеннолетних детей в тюрьме Багдада не должно остаться.

- Эти дети рождены не в России. Но нам удалось оформить документы и найти решение этой правовой задачи. Это дети граждан России, и им надо дать шанс на достойную жизнь, - сообщила Анна Кузнецова.

Первым рейсом доставят порядка 30 детей в возрасте 2-3 лет. Опекунство над ними оформили родственники.

Напомним, что в 2017 году создали комиссию по возвращению детей, которые находятся в зоне боевых действий. В декабре 2018 года и феврале 2019 на родину вернулось 57 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU