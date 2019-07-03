Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова будет разбираться в ситуации с детдомом в Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-03T15:47:07+03:00

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В Удмуртию 3 июля приехала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Отвечая на вопросы журналистов, она сообщила, что будет разбираться в ситуации с детским домом в Сарапуле.

- Я обязательно подробно познакомлюсь с этой темой. Если говорить просто без относительно к конкретной ситуации, естественно, простой раздачей детей нельзя решать эту проблему. Если по какой-то причине дети находятся в сиротском учреждении, значит есть на то причины и нужно их сначала устранить, а потом разбираться, - рассказала Анна Кузнецова.

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Напомним, в Сарапуле прошло рабочее совещание по поводу реорганизации детского дома. Что решили собравшиеся.

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ИСТОЧНИК KP.RU