Открыл бутылку ударом ноги: Давид Белявский принял участие в Bottle Cap Challenge
Уроженец Удмуртии Давид Белявский принял участие в Bottle Cap Challenge - это челлендж, когда открывают бутылку ударом ноги. Гимнаст решил продемонстрировать свои навыки карате и получилось это очень даже не плохо.
Точный замах и пробка откручивается как надо. Правда, неизвестно с какой попытки это получилось у Давида. По крайней мере, успешная была. На данный момент видео посмотрели 16,5 тысяч человек.
Напомним, что челлендж начался с видео чемпиона UFC Макса Холлоуэйя. Затем вызов подхватили английский актер Джейсон Стетхэм и ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор. Отличился рэпер Баста. Да, он тоже открыл бутылку, но немного сжульничал.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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