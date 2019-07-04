Открыл бутылку ударом ноги: Давид Белявский принял участие в Bottle Cap Challenge

СЕГОДНЯ 07:11 2019-07-04T10:58:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженец Удмуртии Давид Белявский принял участие в Bottle Cap Challenge - это челлендж, когда открывают бутылку ударом ноги. Гимнаст решил продемонстрировать свои навыки карате и получилось это очень даже не плохо.

Точный замах и пробка откручивается как надо. Правда, неизвестно с какой попытки это получилось у Давида. По крайней мере, успешная была. На данный момент видео посмотрели 16,5 тысяч человек.

Напомним, что челлендж начался с видео чемпиона UFC Макса Холлоуэйя. Затем вызов подхватили английский актер Джейсон Стетхэм и ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор. Отличился рэпер Баста. Да, он тоже открыл бутылку, но немного сжульничал.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Алина Загитова сфотографировалась в суши-ресторане на память о Японии.

belyavskiydavid01 Решил поучаствовать в челендже от @blessedmma #challengeaccepted #bottlecapchallenge Вызов принял от @nikushkarus передаю @minisarich @virskiivladimir @egaribov @ivanrittschik дерзайте

ИСТОЧНИК KP.RU