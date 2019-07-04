В Ижевске сотрудник полиции незаконно «прикрыл» дело о краже

СЕГОДНЯ 07:36 2019-07-04T10:59:24+03:00

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Прокуратура Удмуртии проверила законность отказа в возбуждении уголовного дела. Дело в том, что в отдел полиции Ижевска обратилась женщина с заявлением о краже телефона из ее сумочки. Но сотрудник не уделил должного внимания на инцидент.

- Не желая выполнять свои обязанности, данный сотрудник, проводя опрос заявителя, принял меры к сокрытию преступления путем отражения в протоколе ее объяснения недостоверных сведений об отсутствии события преступления. На основании данных сведений вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

После того как документы проверил надзорный орган и провел опрос заявительницы, дело было возбуждено. Кстати, в отношении сотрудника полиции тоже, по статье «Превышение должностных полномочий».

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ИСТОЧНИК KP.RU