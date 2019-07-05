СЕГОДНЯ 07:22 2019-07-05T09:20:37+03:00

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В некоторых районах Удмуртии прошел сильный град. Фотографии и видео опубликовали жители Игринского района и села Чутырь.

Фото: Алексей Сунцов

- Чутырь! Июль! - с негодованием подписал видео очевидец.

Также девушка из Игринского района опубликовала видео, где видно, насколько сильный был град.

Напомним, вчера синоптики предупреждали об усилении ветра и грозе (подробнее).

Сильный град прошел в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU