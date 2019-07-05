В некоторых районах Удмуртии прошел сильный град
Град побил посажанные культуры
Фото: Алексей Сунцов
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В некоторых районах Удмуртии прошел сильный град. Фотографии и видео опубликовали жители Игринского района и села Чутырь.
Фото: Алексей Сунцов
- Чутырь! Июль! - с негодованием подписал видео очевидец.
Также девушка из Игринского района опубликовала видео, где видно, насколько сильный был град.
Напомним, вчера синоптики предупреждали об усилении ветра и грозе (подробнее).
Сильный град прошел в Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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