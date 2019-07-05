2019-07-05T09:20:37+03:00
Общество

В некоторых районах Удмуртии прошел сильный град

Град побил посажанные культуры
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Алексей СунцовФото: Алексей Сунцов
Изменить размер текста:

В некоторых районах Удмуртии прошел сильный град. Фотографии и видео опубликовали жители Игринского района и села Чутырь.

Фото: Алексей Сунцов

Фото: Алексей Сунцов

- Чутырь! Июль! - с негодованием подписал видео очевидец.

Также девушка из Игринского района опубликовала видео, где видно, насколько сильный был град.

Напомним, вчера синоптики предупреждали об усилении ветра и грозе (подробнее).

Сильный град прошел в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый арт-объект создадут в Удмуртии на первом экологичном этнофестивале «Эктоника-ТабаньFest»
«АВТОВАЗ» возобновил производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске
Причину гибели пчел назвали в Удмуртии
Две тройни родились в Удмуртии в июне
14 женщин пострадали от мошенника из Ижевска
Правда ли, что в Ижевске массово гибнет рыба?
Когда в подземном переходе у УдГУ в Ижевске уберут строительный мусор?
Граффити с изображением Децла в Ижевске испортили
В Ижевске ликвидировали опасную парковку
В Ленинском районе Ижевска организуют уличное освещение
Топ-7 милых фотографий двухмесячных рысят из Зоопарка Удмуртии
Местами по Удмуртии ожидается гроза с усилением ветра
«Школа юных летчиков» в Ижевске хочет восстановить парашютную вышку
Проект реконструкции главного корпуса ижевского оружейного завода может попасть в федеральную адресную инвестпрограмму
Незаконную торговлю пресекли в Ижевске
За чемпионкой мира Алиной Загитовой в новом сезоне будут следить допинг-службы
Водитель такси из Ижевска подозревается в фиктивной постановке на учет иностранца
Пенсионер из Ижевска погиб в ДТП
Директор некоммерческой организации в Ижевске присвоила деньги компании
«Ростелеком» представил в Удмуртии сервисы кибербезопасности
В этом году в Ижевске планируют отремонтировать 108 крыш
В Ижевске дорожники начали ремонт участка, соединяющий улицу Пойма с федеральной трассой
Видеонаблюдение «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер
В Ижевске сотрудник полиции незаконно «прикрыл» дело о краже
Открыл бутылку ударом ноги: Давид Белявский принял участие в Bottle Cap Challenge
Кузнецова в Ижевске рассказала о планах по возвращению детей из Ирака