2019-07-04T13:51:32+03:00
Общество

Местами по Удмуртии ожидается гроза с усилением ветра

Порывы могут достигать 17 м/с
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии в ближайший час с сохранением до 20:00 местами ожидаются грозы с усилением ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Водителей просят быть аккуратными соблюдать скоростной режим и не парковать машины под деревьями. Населению рекомендуется не оставлять открытыми окна и форточки.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», 4 июля вечером температура составит +11…+12 градусов, небольшой дождь.

5 июля, в пятницу, температура днем +18…+19 градусов, ночью +11…+12 градусов, небольшой дождь.

6 июля, в субботу, температура днем +20…+21 градус, небольшой дождь, ночью +14 градусов, дождь.

7 июля, в воскресенье, температура днем +18 градусов, небольшой дождь, ночью +12…+13 градусов, небольшой дождь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Проект реконструкции главного корпуса "Ижмаша" может попасть в федеральную адресную инвестпрограмму.

- В Ижевске пресекли незаконную торговлю.

- «Школа юных летчиков» в Ижевске хочет восстановить парашютную вышку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске ликвидировали опасную парковку
В Ленинском районе Ижевска организуют уличное освещение
Топ-7 милых фотографий двухмесячных рысят из Зоопарка Удмуртии
«Школа юных летчиков» в Ижевске хочет восстановить парашютную вышку
Проект реконструкции главного корпуса ижевского оружейного завода может попасть в федеральную адресную инвестпрограмму
Незаконную торговлю пресекли в Ижевске
За чемпионкой мира Алиной Загитовой в новом сезоне будут следить допинг-службы
Водитель такси из Ижевска подозревается в фиктивной постановке на учет иностранца
Пенсионер из Ижевска погиб в ДТП
Директор некоммерческой организации в Ижевске присвоила деньги компании
«Ростелеком» представил в Удмуртии сервисы кибербезопасности
В этом году в Ижевске планируют отремонтировать 108 крыш
В Ижевске дорожники начали ремонт участка, соединяющий улицу Пойма с федеральной трассой
Видеонаблюдение «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер
В Ижевске сотрудник полиции незаконно «прикрыл» дело о краже
Открыл бутылку ударом ноги: Давид Белявский принял участие в Bottle Cap Challenge
Кузнецова в Ижевске рассказала о планах по возвращению детей из Ирака