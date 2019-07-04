Местами по Удмуртии ожидается гроза с усилением ветра

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-04T13:51:32+03:00

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В Удмуртии в ближайший час с сохранением до 20:00 местами ожидаются грозы с усилением ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

Порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. Водителей просят быть аккуратными соблюдать скоростной режим и не парковать машины под деревьями. Населению рекомендуется не оставлять открытыми окна и форточки.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», 4 июля вечером температура составит +11…+12 градусов, небольшой дождь.

5 июля, в пятницу, температура днем +18…+19 градусов, ночью +11…+12 градусов, небольшой дождь.

6 июля, в субботу, температура днем +20…+21 градус, небольшой дождь, ночью +14 градусов, дождь.

7 июля, в воскресенье, температура днем +18 градусов, небольшой дождь, ночью +12…+13 градусов, небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU