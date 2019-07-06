Стены Республиканской детской больницы раскрасили в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:10 2019-07-06T08:10:25+03:00

До конца года планируется раскрасить стены еще нескольких больниц

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Жители Ижевска продолжают раскрашивать стены городских больниц, теперь жизнерадостные рисунки появились и в коридорах Республиканской детской клинической больницы, об этом сообщает пресс-службы Главы и Правительства Удмуртии.

Социальный проект «Яркое начало» получил развитие в рамках Года здоровья. Неравнодушные жители республики могут помочь украсить детские отделения в больницах Удмуртии. Провести время творчески, весело, а главное, с пользой, приглашаются дети и взрослые, пенсионеры, волонтеры – все желающие.

«Помогающее пространство» - именно так по-научному называется позитивная, комфортная атмосфера, которая помогает маленьким пациентам снять эмоциональное напряжение и быстрее выздоравливать.

На прошлой неделе ижевчане раскрасили этаж травматологического отделения Детской больницы №2, а 4 июля 106 горожан взялись за раскраску стен Республиканской детской больницы. Работой руководила ижевская художница Ирина Мамаева.

- Мы надеемся, что общими усилиями сможем сделать так, чтобы дети перестали воспринимать себя в больнице, как на враждебной территории, а чувствовали себя здесь спокойно и комфортно — добиться этого и будет нашей главной задачей, — рассказала Полина Буторина, руководитель проектного офиса «Года здоровья» в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU