Компания «УКС» в Ижевске готова предоставить фасады для росписи граффити

СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-05T12:27:32+03:00

В эксплуатации у компании находится более 150 тепловых пунктов

Изменить размер текста: A A

Компания «УКС» готова предоставить фасады тепловых пунктов под роспись граффити. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

В рамках мероприятия по благоустройству территорий компания планирует развивать и поддерживать создание арт-объектов на фасадах зданий в Ижевске. На данный момент в эксплуатации у «УКС» более 150 тепловых пунктов, почти в каждом районе города, которые можно расписать.

- Предприятие готово взять на себя функции согласования с муниципальными властями новых предложений горожан по росписи зданий. Яркие краски и красота всегда радуют глаз и делают город комфортнее и уютней. Даже в самых утилитарных местах и на производственных сооружениях. Люди, проходя мимо, улыбаются, и это лучшая награда. Поэтому я призываю всех, кто желает участвовать в преображении города, перевести несанкционированные, «народные» граффити в легальное русло. Единственное условие – творчество должно быть эстетичным и помогать в благоустройстве города средствами искусства, - отметил руководитель «УКС» Ярослав Балобанов.

Напомним, фестиваль стрит-арта, который стартовал в Ижевске ко Дню города, послужил началом этой инициативы. Группа художников расписывали стены зданий, в том числе объекты УКС (тепловую насосную станцию за Филармонией и технический павильон на пересечении улиц 10 лет Октября и Удмуртская).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В Ижевске может появиться еще больше красивых рисунков. Фестиваль стрит-арта продлили.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Время для добрых историй! Семья из Ижевска спасла маленького птенца. Историю спасения читайте на сайте.

Фестиваль стрит-арта. Ижевск 10-12.06.19.

ИСТОЧНИК KP.RU