2019-07-06T09:14:59+03:00
Общество

Городской пляж – единственное оборудованное место для купания в Ижевске

Остальные места могут представлять для отдыхающих опасность
Екатерина АРДАШЕВА
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Акваторию пруда ежедневно патрулируют спасателиАкваторию пруда ежедневно патрулируют спасателиФото: Эдуард КАРИПОВ
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В Ижевске установлены 33 места, запрещенных для отдыха на воде, и только одно специально оборудованное - городской пляж, возле Парка им. С.М. Кирова. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Статистика, увы, пока не очень обнадеживает. В 2017 году на территории Ижевска случаев гибели людей на воде зарегистрировано не было. В прошлом году погибло два человека, и было спасено семь незадачливых купальщиков. А в этом году есть уже двое погибших и двое спасенных. Все они купались в несанкционированных местах.

Для того, чтобы защитить ижевчан и гостей столицы, на всех пляжах, опасных для отдыха, установлены запрещающие аншлаги. Также на акваторию Ижевского пруда выведены дополнительные видеокамеры, а около частных купален организовано усиленное дежурство ответственных лиц.

Спасатели дежурят в районе городского пляжа, микрорайона Воложка и турбазы Югдон. Акваторию пруда ежедневно патрулируют, а с отдыхающими, обнаруженными в местах несанкционированного купания проводят профилактические беседы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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