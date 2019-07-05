2019-07-05T16:06:51+03:00
Общество

Расписание экскурсионно-анимационных маршрутов теплохода в Ижевске

Начало маршрутов в 16:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске продолжают курсировать экскурсионные и анимационные рейсы теплохода. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».

Так, в июле анимационные маршруты состоятся 5, 7, 12, 19, 26 и 27 июля. Экскурсионные маршруты, на которых любой желающий сможет узнать много нового из истории города от гида, состоятся 6, 13, 14, 20, 21, и 28 июля.

Начало в 16:00, продолжительность экскурсии - 1,5 часа без остановок. Стоимость: 300 рублей, дети до 7 лет бесплатно, дети с 7 до 14 лет - 150 рублей.

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Чайки за теплоходом. Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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